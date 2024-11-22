Бизнес на максимум! GigaChat MAX открывает новые возможности для роста эффективности компаний

Теперь бизнес может воспользоваться всеми преимуществами нейросетевой модели от Сбера — GigaChat MAX. На сегодняшний день, это самая мощная модель в России и одна из сильнейших моделей мира, по данным независимого бенчмарка MERA. Новая модель подходит для решения наиболее сложных задач, которые требуют высокой креативности и точности, от создания технологических карт блюд для ресторанов до разработки цифровых двойников на производстве. Доступ к GigaChat MAX открыт для компаний любого масштаба через облачный API.

Также пользователи могут оценить обновленные возможности уже зарекомендовавших себя ранее моделей GigaChat Lite и GigaChat Pro. Первая подойдет для решения простых вопросов, где важна скорость, а GigaChat Pro хорошо справится с более комплексными задачами со сложными инструкциями.

В чем преимущества GigaChat MAX?

Исследования SBS (Side-by-side) показывают, что ответы GigaChat MAX стали не только фактологически точнее, но и более понятными и структурированными, и лучше воспринимаются человеком. Для бизнеса это значит, что внедрение новой модели обеспечит рост автоматизации клиентского сервиса в текстовых и голосовых каналах, одновременно повышая индекс удовлетворённости клиентов (CSI).

GigaChat MAX в полтора раза лучше работает с задачами по программированию и написанию кода — международные бенчмарки HumanEval и MBPP демонстрируют рост на 45% и 37% соответственно. Использованиями GigaChat MAX существенно повысит эффективность разработчиков в компаниях.

У новой модели значительно выросли математические способности — бенчмарки GSM8K и MATH показывают, что MAX почти на 25% лучше справляется со сложными математическими задачами. Также модель лучше ориентируется в экономике и естественных науках — биологии, химии, физике и медицине. Таким образом внедрение GigaChat MAX расширит спектр индустриальных задач, которые может решать генеративный искусственный интеллект.

«Генеративный искусственный интеллект открывает все новые горизонты для цифровой трансформации бизнеса. Уже сегодня практически во всех сферах экономики мы видим множество кейсов внедрения нейросетевых моделей с доказанной эффективностью. Растущая востребованность сервиса побуждает нас постоянно совершенствовать и развивать GigaChat, чтобы наши клиенты могли достигать еще более высоких показателей в решении самых разных бизнес-задач. Сегодня уже более 9 тысяч внешних клиентов, включая крупный корпоративный бизнес, используют GigaChat через API для решения своих бизнес-задач. Это лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Как протестировать GigaChat MAX

В личном кабинете для работы с GigaChat появился новый раздел – Playground . Сервис позволит любому клиенту, даже без навыков программирования, подбирать модель GigaChat и промпты, наиболее подходящие под конкретную задачу, и быстро проверять гипотезы, используя в том числе GigaChat MAX.

Как начать использовать GigaChat MAX

Для теста можно воспользоваться Freemium доступом к API GigaChat MAX . В таком формате доступен 1 млн токенов в год, 50 000 из которых теперь будут начисляться новым пользователям к GigaChat MAX. Текущим клиентам до конца ноября также будут начислены токены к новой модели, а еще восстановятся в полном объёме лимиты к GigaChat Pro и GigaChat Lite.

Для практического использования компаниям доступны два варианта тарификации использования GigaChat MAX: пакеты токенов по предоплате или же оплата за фактическое использование. В зависимости от объёмов потребления токенов предусмотрены дополнительные скидки. Подробную информацию по тарифам можно получить на сайте.

Также на сайте представлены различные примеры использования модели в различных отраслях.