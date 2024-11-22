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Биткоин пробил отметку в 98 тыс. долларов

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Динамика курса не показывает признаков замедления. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

В начале азиатских часов криптовалюта торговалась выше 98 тыс. долларов, менее чем в 2% от знаковой отметки в 100 тыс. долларов, которая позволит ему превысить рыночную капитализацию в 2 трлн долларов.

За последние 14 дней курс биткоина прибавил почти 30% благодаря поддержке криптовалют правительством США и новому раунду снижения ставок Федеральной резервной системой. В среде трейдеров этот рост называют «торговлей Трампа».

«Такая реакция рынка на выбор американцев, вероятно, привлечет новых инвесторов и позволит использовать диверсифицированные торговые стратегии, что поможет снизить волатильность и риск падения, закрепив место биткоина на основных рынках», – сообщила сингапурская компания QCP Capital в сообщении в Telegram.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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