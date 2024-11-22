10% иркутян раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

9% планируют продлить новогодние каникулы. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

5% собираются взять отпуск в конце декабря, а еще 4% – в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 13%, а среди граждан старше 45 лет – всего 3%. Респонденты с доходом от 100 тысяч чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

Большинство сотрудников (56%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 25% – даже положительно. А вот 10% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года.

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники: «Обычно в конце года интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы работал каждый».