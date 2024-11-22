Туроператор из Иркутской области «НУУР 1642» завоевал престижные награды на всероссийских конкурсах

20 ноября в Нижнем Новгороде состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля «Диво России» и конкурса туристических брендов Gold brand. Иркутскую область представлял туроператор «НУУР 1642».

Фото предоставлено компанией

«НУУР 1642» завоевал главную награду - «Турбренд года» в номинации «Туристические направления» со своим авторским межрегиональным маршрутом «Иркутск – лэнд-парк «Тужи». По мнению экспертов по брендингу, презентация тура от «НУУР 1642» стала лучшей на всероссийском конкурсе, образцом того, как правильно продвигать свой локальный бренд.

Фото предоставлено компанией

«Особенность тура заключается в том, что путешествие начинается накануне поездки – с экскурсии по экспозиции скульптур Даши Намдакова в иркутской галерее современного искусства и продолжается в Забайкалье в лэнд-парке «Тужи» – природном пространстве, гармонично наполненном скульптурами автора» – рассказала директор «НУУР 1642» Алёна Ямщикова.

Фото предоставлено компанией

Видеоистория о туре «Услышать себя» от «НУУР 1642» также была отмечена жюри конкурса «Диво России» и вошла в тройку лучших.

В фестивале «Диво России» ежегодно принимают участие несколько тысяч видеопроектов со всей страны. В общероссийский финал выходят 300 лучших видеороликов и фильмов. Цели конкурса - развитие внутреннего и въездного туризма в России. Видео финалистов размещаются на нескольких видеоканалах с общим числом подписчиков более 300 000 человек. В состав членов жюри входят известные российские специалисты в сфере кинотуризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных туристских СМИ.

Сайт НУУР1642: https://nuur1642.ru/

НУУР 1642 Вконтакте: https://vk.com/nuur1642

НУУР1642 в Телеграмм: https://t.me/nuur_1642

Тел. +7 983 466 1642