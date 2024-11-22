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Туроператор из Иркутской области «НУУР 1642» завоевал престижные награды на всероссийских конкурсах

20 ноября в Нижнем Новгороде состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля «Диво России» и конкурса туристических брендов Gold brand. Иркутскую область представлял туроператор «НУУР 1642».

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

«НУУР 1642» завоевал главную награду - «Турбренд года» в номинации «Туристические направления» со своим авторским межрегиональным маршрутом «Иркутск – лэнд-парк «Тужи». По мнению экспертов по брендингу, презентация тура от «НУУР 1642» стала лучшей на всероссийском конкурсе, образцом того, как правильно продвигать свой локальный бренд.

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

«Особенность тура заключается в том, что путешествие начинается накануне поездки – с экскурсии по экспозиции скульптур Даши Намдакова в иркутской галерее современного искусства и продолжается в Забайкалье в лэнд-парке «Тужи» – природном пространстве, гармонично наполненном скульптурами автора» – рассказала директор «НУУР 1642» Алёна Ямщикова.

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

Видеоистория о туре «Услышать себя» от «НУУР 1642» также была отмечена жюри конкурса «Диво России» и вошла в тройку лучших.

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В фестивале «Диво России» ежегодно принимают участие несколько тысяч видеопроектов со всей страны. В общероссийский финал выходят 300 лучших видеороликов и фильмов. Цели конкурса - развитие внутреннего и въездного туризма в России. Видео финалистов размещаются на нескольких видеоканалах с общим числом подписчиков более 300 000 человек. В состав членов жюри входят известные российские специалисты в сфере кинотуризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных туристских СМИ.

Сайт НУУР1642: https://nuur1642.ru/ 
НУУР 1642 Вконтакте: https://vk.com/nuur1642 
НУУР1642 в Телеграмм: https://t.me/nuur_1642 
Тел. +7 983 466 1642

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<p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p>
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