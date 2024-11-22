Сократить новогодние каникулах хотели бы 12% иркутян

28% иркутян считают, что 11 дней каникул – с 29 декабря по 8 января – достаточно для отдыха. Данные опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.

Немало и тех, кто хотел бы отдыхать в новогодние праздники меньше: от 1 до 3 дней – 12%, от 4 до 6 дней – 12%, 8% иркутян устроила бы ровно 1 неделя отдыха и еще столько же горожан предпочли бы отдохнуть от 8 до 10 дней. Без отдыха на Новый год готов обойтись 1 из 100 опрошенных.

Отдыхать больше установленного хотели бы 14% респондентов: 2% – от 12 до 13 дней, 12% – 2 недели.

Чем старше иркутяне, тем менее продолжительный отдых на Новый год им нужен: 4 из 10 горожан в возрасте от 45 лет хватило бы от 1 дня до недели каникул. 34% респондентов до 35 лет предпочли бы каникулы продолжительностью более 11 дней.

Каждую третью женщину устраивают 11-дневные новогодние каникулы в 2025 году, а среди мужчин больше тех, кому нужен более длительный отдых (17% против 10% среди женщин).