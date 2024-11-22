Льготников на всех не хватит. Темпы ипотечного кредитования с применением госпрограмм продолжают снижаться

В Бурятии и Забайкальском крае доля ипотек с госучастием выше 80%. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За октябрь банки выдали 35,46 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 191,39 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 50% от общего количества и 68% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

В годовом отношении количество выдач сократилось на 66%, объем – на 64%.

В октябре прошлого года выдано 102,98 тыс. льготных ипотечных кредитов на 530,43 млрд руб. Их доля составила 53% от общего количества и 64% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Пятерка регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в октябре:

Москва – 2,82 тыс. кредитов на 23,62 млрд руб. (по сравнению с сентябрем количество -8%, объем -10%),

Московская обл. – 2,03 тыс. кредитов на 14,28 млрд руб. (кол-во -1%, объем -9%),

Санкт-Петербург – 1,65 тыс. кредитов на 10,98 млрд руб. (кол-во -18%, объем -22%),

Краснодарский край – 1,26 тыс. кредитов на 6,62 млрд руб. (кол-во -31%, объем -34%),

Свердловская обл. – 1,38 тыс. кредитов на 6,59 млрд руб. (кол-во +1%, объем -7%).

Высокая доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных жилищных ссуд зафиксирована в октябре в Архангельской обл. – 84%, в Бурятии – 83%, Забайкальском крае и Амурской обл. – по 82%, в Якутии – 79%. Наименьшая доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотек – в Чечене: 28%.