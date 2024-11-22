Юбилейный «Мультилаб» от Эн+ открылся в Усть-Илимске

Новый центр развития инженерных компетенций «Мультилаб» открылся в Усть-Илимске. Инвестиции в проект составили порядка 20 млн рублей. Этот центр стал юбилейным для энергохолдинга Эн+, теперь в России открыто 10 подобных пространств.

Фото предоставлено пресс-службой компании Эн+

В Усть-Илимске появился еще один центр развития инженерных и творческих компетенций «Мультилаб» от российского энергохолдинга Эн+. Оснащенное самым современным оборудованием пространство открылось в школе №5 и стало юбилейным, десятым в России.

«Мультилаб» - это проект по созданию в школах современных центров развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства. Школы-победители получают новое учебное помещение с современным дизайном и эргономичной планировкой, оснащенное всем необходимым оборудованием для изучения новых технологий.

Фото предоставлено пресс-службой компании Эн+

– Мы работаем на опережение – готовим производственные кадры, открывая «Мультилабы». И надеемся, что, повзрослев, ребята придут работать в энергетику. Такие центры позволяют привить школьникам интерес к инженерным специальностям и раскрыть потенциал для возможностей молодых людей. Это то, с чем необходимо работать в существующих реалиях, – директор Усть-Илимской ГЭС Андрей Карпачев.

Фото предоставлено пресс-службой компании Эн+

– Это событие очень значимо для всего города, для системы образования. Очень рады, что такие направления, как открытие центра «Мультилаб», поддерживаются компанией Эн+. У ребят комфортные условия и есть все возможности, чтобы развивать себя, свои идеи, ну и, конечно, выходить на площадки на всей территории России. Конечно, благодарим Эн+ за то, что являются нашим социальным партнером и уделяет внимание системе образования, – первый заммэра Усть-Илимска Евгений Тэрыца.

Фото предоставлено пресс-службой компании Эн+

Проект «Мультилаб» реализуется с 2022 года. На сегодняшний день основанная Олегом Дерипаской компания Эн+ открыла уже 10 «Мультилабов» в Иркутске, Братске, Ангарске, Красноярске, Дивногорске, Нижнем Новгороде и Усть-Илимске. Ежегодно более 8 тысяч человек принимают участие в образовательных и просветительских мероприятиях в центрах развития компетенций «Мультилаб».