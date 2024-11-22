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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 181, 541 и 732 дня.

Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 24,25% годовых с учетом капитализации процентов. При этом доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 20,00 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 22,50 – 23,00% годовых с учетом капитализации в зависимости от пакета услуг на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxK82Ta

/ Сибирское Информационное Агентство /
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