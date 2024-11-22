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Ингосстрах Банк вошел в топ-10 по объемам выплаченного финансирования на рынке факторинга

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала обзор рынка факторинга России по итогам 9 месяцев 2024 года. В этом году объемы финансирования, которое выплатили участники рынка за анализируемый период, составило 7 трлн 647 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистика включает международный сегмент.

Ингосстрах Банк уверенно сохраняет позиции в рейтинге, за год поднявшись с 12-го на 9-е место. Объем выплаченного финансирования за исследуемый период возрос в 2,5 раза и составил 251 млрд рублей.

«В 2025 году развитие факторингового бизнеса будет одним из стратегических направлений в Ингосстрах Банке. Факторинг остается нашим ключевым цифровым продуктом, который позволяет корпоративным клиентам оперативно получать финансирование на основе электронных сервисов. Основные направления факторингового финансирования в следующем году мы видим в отраслях, связанных с потребительским спросом со стороны физических лиц, а также в финансовых продуктах, которые позволяют минимизировать риск. Мы рассчитываем, что будет расти доля ABL, наибольшее развитие получит классический факторинг», – прокомментировал директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

Данные АФК получены по итогам анкетирования 35 факторинговых организаций в период с 8 по 30 октября 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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