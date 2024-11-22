Доллар – 103, евро – 107

Фьючерсы на ключевые рублевые пары находятся в заметном плюсе и свидетельствуют о том, что доллар приближался к 103 руб. впервые с марта 2022 г., а евро – к 107 руб. впервые с августа 2023 г. Китайская валюта впервые с октября 2023 г. приблизилась к уровню 14 руб.

Давление на рубль продолжают оказывать сразу несколько факторов, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Это увеличение геополитических рисков, а также остающийся на относительно низком уровне объем экспорта. Это обусловлено негативным влиянием на сырьевые поставки санкций и геополитики, а также сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен во второй половине года. В то же время импорт ощутимо восстановился благодаря адаптации компаний к ужесточившимся санкционным условиям. Вместе с ослабленным экспортом это приводит к увеличению дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, – поясняют аналитики.