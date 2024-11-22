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Иномарка и маршрутка столкнулись на трассе в Иркутской области: три человека погибли

Авария произошла в Эхирит-Булагатском  районе Иркутской области. Сегодня после полудня на трассе Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово столкнулись иномарка и микроавтобус, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi ASX выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Toyota Hiace. Инцидент случился на 101-м километре.

В результате аварии погибли водитель и пассажир кроссовера, а также один пассажир маршрутки. Кроме того, два человека пострадали: в медицинское учреждение доставлены водитель и пассажир Hiace.

На месте работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства и условия дорожного происшествия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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