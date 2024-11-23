Доля ипотеки на строящиеся частные дома в РФ выросла почти на треть

Доля ипотеки на строящиеся индивидуальные дома в России увеличилась по итогам девяти месяцев 2024 года почти на треть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя правления банка ДОМ.РФ Артема Федорко на выездном расширенном заседании комитета по ипотечному кредитованию и проектному финансированию Ассоциации банков России.

По его словам, к 2030 году половина всех сделок по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) будет совершаться с помощью ипотеки. В 2023 году с ипотекой приобреталось 30% домов.

"Помимо растущего спроса со стороны населения, мы связываем это с мерами, предпринятыми для развития этого рынка, в том числе на законодательном уровне. Сегодня можно строить индивидуальные дома с применением счетов эскроу в рамках 214-ФЗ. Такой механизм стал основой развития рынка многоквартирных домов и позволит сформировать доверие к рынку ИЖС. Этому способствует механизм кредитования подрядчиков в рамках индивидуального жилищного строительства с эскроу: строительные компании получают финансирование по низким ставкам", – отметил Федорко.

Ранее эксперты отмечали, что на иркутском рынке 90% застройщиков не готовы работать по эскроу. «Не все застройщики подготовились к "белому" рынку. Чтобы использовать проектное финансирование под 1%, необходимо иметь аккредитацию в банке и хорошую кредитную историю собственников и учредителей компании. Пока я вижу, что только 10% застройщиков готовы перестроить свою работу под новые условия», – прокомментировала ситуацию на региональном рынке руководитель ипотечного агентства «Фамильное Ожерелье» Екатерина Саломатова.