Вылет самолета по маршруту Киренск – Иркутск задержали на 18 часов

В Иркутской области задержали вылет самолета. Он должен был отправиться по маршруту Киренск – Иркутск, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня в аэропорту города Киренска в связи с поздним прибытием воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий задержан вылет рейса АГУ-84 авиакомпании «Ангара», следующего по маршруту Киренск – Иркутск», – говорится в сообщении.

Вылет был запланирован на 15:40 22 ноября. По указанным выше причинам он состоится 23 ноября в 09:40 по местному времени. В столицу Приангарья в самолете полетят 42 человека.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.