В Иркутской области бизнесмен заплатит 40 млн рублей за контрабанду леса

Около 40 млн рублей взыщут с предпринимателя в Нижнеудинском районе Иркутской области в пользу государства за контрабанду леса. Ресурсы были направлены через границу незаконно, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в период с 2017 по 2020 год 59-летний бизнесмен незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС более 7 тыс. кубических метров стратегически важных ресурсов – древесину хвойных пород. Ее стоимость составляет около 40 млн рублей.

Мужчина был осужден и признан виновным в контрабанде в крупном размере. Суд постановил взыскать с него деньги, которые были незаконно получены в результате преступной деятельности.