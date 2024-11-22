Около 300 человек не смогли вылететь в Москву и Новосибирск из Братска из-за тумана

В Иркутской области несколько самолетов не смогли улететь из Братска, а также приземлиться. Это случилось из-за сильного тумана, который сегодня окутал город, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Вылета продолжают ожидать пассажиры рейсов в Новосибирск и Москву. В общей сложности это более 300 человек. Пассажирам задержанных рейсов аэропорт Братск предоставил все необходимое, включая горячее питание», – говорится в сообщении.

На 15:30 запланировали прибытие объединенного рейса S7-5215 и S7-5217 из Новосибирска. Рейс S7-6377 из Иркутска по планам должен был приземлиться в 15:50. Прибытие самолета из Домодедово ориентировочно наметили на 14:50. Его собирались направить из Красноярска, куда транспорт ушел из-за тумана.