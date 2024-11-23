Иркутянина обязали снести жилой дом на берегу реки за свой счет

В Иркутске местного жителя обязали снести дом на берегу Иркута. Объект был возведен незаконно, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что мужчина обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на самовольно возведенный жилой дом. Между тем, в суде установили отсутствие у истца документов на земельный участок, где было размещено здание. Кроме того, объект появился в нарушение прав администрации города.

В связи с этим в удовлетворении иска гражданину отказали и обязали снести двухэтажный брусчатый дом, возведенный незаконно.

Поскольку иркутянин не спешил исполнять требование, к нему применили комплекс мер по понуждению. Только после неоднократного привлечения к административной ответственности и взыскания штрафов в полном объеме, должник самостоятельно снес самовольно возведенное строение.