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В Иркутском районе ищут майнеров, разместивших оборудование на местных «фермах»

На территории Иркутского района в поселке Молодежный, СНТ «Ангарский берег» и ДНТ «Уютное» обнаружены нелегальные майнинг-фермы. По факту их организации возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

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«В ходе предварительного расследования изъято более 1500 единиц майнингового оборудования. В настоящее время следователи устанавливают граждан, разместивших свое цифровое оборудование на хостингах  с целью дальнейшей выдачи», – говорится в сообщении.

В СКР пояснили, что уголовной ответственности за предоставление личного цифрового оборудования на хостинг не имеется, поскольку в настоящее время легальная майнинговая деятельность законодательством не запрещена.

Лица, обратившиеся в следственный отдел за «машинками», будут допрошены в качестве свидетелей по уголовным делам, после чего правоохранители рассмотрят вопрос о возвращении людям цифрового оборудования. Граждане могут прийти по адресу ул. Марата, 4 в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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