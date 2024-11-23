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Мощный снегопад обрушился на Иркутскую область

В Иркутской области наблюдается мощный снегопад. Непогода обрушилась на различные территории Приангарья, следует из данных регионального Гидрометцентра.

Сегодня в течение дня прогнозируются метели, снег, днем в южных районах будет идти сильный снег. Кроме того, местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, ночью и утром в западных и северо-западных районах – до 25 м/с.

В течение суток обещают резкое понижение температуры, вследствие чего на дорогах образуются снежный накат, гололедица.

Аналогичная обстановка ожидается и на Байкале. Здесь 23 ноября вечером и 24 ноября ночью в средней части прогнозируют порывы северо-западного ветра 30−35 м/с, местами будет идти сильный снег.

В связи с непогодой дорожные службы в различных населенных пунктах вышли на борьбу со снегом: его убирают как вручную, так и механическим способом на дорогах и пешеходных зонах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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