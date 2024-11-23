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Байкальский тракт частично остался без света в Иркутском районе

Сегодня в 11:38 в Иркутском районе произошло технологическое нарушение работы сети. Для его ликвидации была отключена электроэнергия по Байкальскому тракту, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«Под отключение попала часть домов в поселках Еловый, Первомайский, деревне Новолисиха, селе Пивовариха, а также микрорайоне Рассвет», – говорится в сообщении.

Бригада Восточных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 16:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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