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Вылеты трех самолетов задержали в Иркутске из-за плохой погоды

Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Иркутска задержаны рейсы авиакомпании Utair. Транспорт должен был лететь в Усть-Кут, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Рейс ЮТ-165В, запланированный на 6:40, вылетел по расписанию, однако из-за сильного бокового ветра вернулся в Иркутск. Планируемое время вылета – 15:30 по местному времени», – говорится в сообщении.

Вылет рейса ЮТ-284, запланированного на 10:00, перенесли на 15:40, рейса ЮТ-234, который должен был состояться в 13:00, – на 19:40.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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