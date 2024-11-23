Бастрыкин заинтересовался ситуацией с холодными квартирами, куда переселили братчан

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией, связанной с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Братске Иркутской области. Предположительно, людей переселили в холодные квартиры, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Известно, что ранее в Интернете появились данные, что горожанам, проживающим на улице Котельной, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья предоставили квартиры в новостройке.

«Вместе с тем из-за дефектов, допущенных застройщиком, несмотря на начало отопительного сезона температурный режим в помещениях не соответствует норме, промерзают стены. Многочисленные обращения в администрацию, строительную организацию и управляющую компанию результатов не принесли»,– говорится в сообщении.

Организована процессуальная проверка. О ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении будет доложено главе СК.