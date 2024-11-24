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Новую детскую поликлинику за 700 млн рублей планируют построить в Новонукутском

В поселке Новонукутский планируют построить новую поликлинику для детей. Больница, предположительно, будет рассчитана на 100 посещений в смену, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Сейчас медучреждение расположено в приспособленном здании, которое было реконструировано в 2023 году в рамках социального партнерства. К детской больнице прикреплены около 5 тысяч детей. В действующем здании медучреждения работают 12 медицинских работников», – пояснили власти.

Кабинеты узких специалистов находятся в здании взрослой поликлиники, поскольку в действующем строении для них нет места.

Для решения ряда проблем было разработано медико-техническое задание на строительство новой детской поликлиники и подобран земельный участок. Территория на улице Майской площадью 7444 кв. метров уже передана в областную собственность.

«В настоящее время мы рассматриваем вопрос привязки проекта строительства Заларинской детской поликлиники для использования его здесь, в Новонукутском. Это позволит избежать дополнительных экономических затрат, а также сэкономить время на прохождение госэкспертизы», – прокомментировал министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.

Концепцию, как будет развиваться инфраструктура учреждений здравоохранения Нукутского района, утвердят до конца года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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