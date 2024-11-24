Комнаты в Иркутске за год подорожали почти на 13%

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменилась за год стоимость комнат в различных городах России. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутске зафиксировано существенное подорожание такой недвижимости. За 12 месяцев ее цена изменилась на 12,9%. В настоящее время в среднем она составляет 1,6 млн рублей.

Самые дорогие комнаты по России в Москве – их средняя стоимость равна 4,6 млн рублей, в Сочи – 3, 4 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 2,8 млн рублей, в Симферополе – 2,6 млн рублей.

Самые дешевые комнаты продают в Магнитогорске – 525 тысячи рублей, Нижнем Тагиле – 565,6 тысячи рублей, Ульяновске – 642,9 тысячи рублей, Брянске – 644,1 тысячи рублей, Тольятти – 661 тысяча рублей.

В среднем по России комната стоит 1,4 тысячи рублей.