Аналитики рассказали, сколько денег потратят россияне на новогодние подарки в этом году

Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и узнали, сколько денег потратят россияне на новогодние подарки в 2024 году. Результаты есть у SIA.RU.

«Средний бюджет на покупку подарков в 2024 году увеличился на 20% и достиг 17200 рублей, а в 2023-м был равен 14300 рублям», – говорится в сообщении.

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше – 20000 рублей против 14500 рублей соответственно.

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 жителей страны. 67% планируют сделать подарки своим родственникам, 35% – любимому человеку, 23% – друзьям, а 15% – себе. 13% опрошенных намерены порадовать коллег. 14% рассказали, что никому не будут дарить подарки.

Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам, друзьям и себе. Средний чек у них также выше. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников. Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще – для вторых половин.

Среди населения мегаполисов самые дорогие новогодние подарки дарят в Москве – в среднем за 20800 рублей, Красноярске – 20000 рублей, Санкт-Петербурге – 18800 рублей. Самые скромные презенты покупают в Перми и Волгограде – за 16100 и 16000 рублей соответственно.

За год средняя сумма на подарки больше всего выросла в Казани – на 28%, Новосибирске – 27%, Нижнем Новгороде – 23%, а также в Самаре – 22%, меньше всего – в Волгограде, на 8%.