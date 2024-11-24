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Предприниматель из Иркутской области получила более 1 млн рублей от государства на бизнес-проект

Жительница села Большежилкино Усольского района Наталья Дубынина стала победителем федерального этапа программы «Мама-предприниматель» со своим бизнес-проектом «Разведение крупнорогатого скота молочного направления». Она получила более 1 млн рублей на реализацию, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Наталья – мама шестерых детей, трое из которых приемные. Занимается выращиванием КРС и производит молочную продукцию. Ее бизнес является и социально ответственным: для пенсионеров, людей с ОВЗ и других категорий населения продукцию предоставляют на дом», – пояснил глава региона.

Женщина сначала стала победителем регионального этапа программы и получила грант 100 тыс. рублей, на который приобрела корову Зарину. После сибирячка прошла обучение и попала в число 35 финалисток конкурса. В 2024 году участница из Иркутской области впервые прошла в федеральный этап конкурса.

В финале Наталья стала третьей, получив грант 250 тыс. рублей. Но Кроме того, Министерство сельского хозяйства РФ высоко оценило проект усольчанки и выделило ей специальный грант 1 млн рублей.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и ориентирован на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ему женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, начальный капитал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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