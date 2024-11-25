Число вакансий с «удаленкой» выросло в Иркутской области за пять лет в три раза

С января по ноябрь 2024 в Приангарье было открыто 4 998 вакансий с удаленным режимом работы, и за прошедшие пять лет их количество выросло в 2,9 раза. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В этом году на Иркутскую область приходится 10% от всех вакансий с «удаленкой» в Сибири, а лидером по этому параметру остается Новосибирская область, где была открыта почти треть (29%) от всех подобных вакансий в Сибирском ФО.

При этом доля предложений с «работой из дома» в общей массе вакансий в Иркутской области не так велика, и в этом году она сохраняется на уровне 3% в среднем.

По итогам октября больше всего шансов найти работу вне офиса есть у специалистов из сферы страхования – треть от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость (34%). Далее идут сотрудники сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» – 26% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте ИТ-специалисты (20%).

Кроме того, чаще остальных такой режим работы готовы предложить специалистам из сфер «Маркетинг, реклама, PR» (15%), «Финансы, бухгалтерия» (14%), «Продажи, обслуживание клиентов» (12%), «Управление персоналом, тренинги» (9%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (6%).

«За последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, выросло в России в 7,6 раз. Расширился и спектр специализаций, для которых он доступен. Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удаленный формат работы, а 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз», – прокомментировала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.