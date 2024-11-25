Доллар выше 100, российский рынок падает. Что происходит?

На российском рынке акций индексы за неделю потеряли больше 5% и в третий раз подходили годовым минимумам. Индекс Мосбиржи опустился до уровня 2550 пунктов. Доллар без громких заголовком преодолел отметку в 100 рублей. Что дальше?

– Причин для снижения две – усиление геополитической напряжённости и высокие процентные ставки, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Поэтому в лидерах снижения акции компании с высокой долговой нагрузкой. Удержаться от падения смогли только защитные акции – Полюс, Фосагро, привилегированные акции Сургутнефтегаза.

Курс доллара легко и без резонансных заголовков преодолел отметку в 100 рублей и переписал максимум с сентября прошлого года. С начала августа падение российской валюты составило уже 20%.

– Начинает складываться впечатление, что плавная девальвация доберётся к середине следующего года до 110 руб., а то и выше. С другой стороны, фьючерсные контракты упорно торгуются из предположения, что курс в марте 2025 года будет таким же, как и сейчас. И уже несколько месяцев рынок довольно сильно ошибается, – подчеркивает эксперт БКС.

На прошедшей неделе были большие распродажи в Транснефти. Бумага просела на 20%.

– Повышение налога на прибыль до 40% приводят к снижению дивидендных выплат, – поясняет Максим Шеин. – По моим оценкам, чистая прибыль компании в следующем году может составить около 250 млрд руб., а это значит, дивиденды по префам могут быть около 150 руб. на одну акцию. Это на 15% ниже, чем было выплачено по итогам прошлого года.

Что касается инвестиций в акции Транснефти, эксперт БКС обращает внимание на одну важную деталь.

– С начала 2018 года Транснефть выплатила совокупно 837 руб. на одну привилегированную акцию с поправкой, разумеется, на сплит. При этом рыночная стоимость акций за это время снизилась с 1 850 до 1 100 руб. Иными словами, совокупная прибыль от вложений за это время составило 87 руб. Или всего лишь 5%. И это даже не годовых, а за 7 лет. Для сравнения – по префам Сургутнефтегаза за это время совокупная доходность составила 200%.

В целом ситуация на рынке остаётся напряжённой, подчеркивает Максим Шеин. Наиболее предпочтительными сейчас выглядят компании с хорошей дивидендной историей, низкой волатильностью и устойчивым бизнесом, например, Лукойл или Сбербанк.