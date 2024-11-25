Регионам могут дать право предоставлять бизнесу отсрочки по федеральным налогам

Изменения могут вступить в силу уже в 2025 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект Минфина.

Регионам и муниципалитетам разрешат предоставлять отсрочки, рассрочки и инвестиционные кредиты по федеральным налогам – но только по тем, которые зачисляются в местные бюджеты. Такие изменения могут быть внесены в законодательство с 2025 по 2027 год.

Сейчас субъект может определять основания и порядок назначения таких льгот только по местным сборам – на имущество, транспорт и игорный бизнес, а также земельные и торговые сборы. Теперь же местным властям (как правило, эти полномочия лежат на налоговых и финансовых органах) разрешат давать отсрочки и по федеральным платежам, которые зачисляются в бюджет субъекта.

В казну регионов поступают такие федеральные сборы, как налог на прибыль, платеж по упрощенной системе налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и сбор по патентной системе, напомнил старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Громов. То есть на них и будет распространяться действие нового законодательства.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг., в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.