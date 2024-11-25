Промышленные малые и средние компании Иркутской области привлекли более 4 млрд рублей инвестиций за 9 месяцев

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ, промышленные предприятия Иркутской области за девять месяцев 2024 года привлекли порядка 4,2 млрд рублей кредитных средств по 235 договорам. В целом по стране этот объем составил 309,4 млрд рублей.

«Из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тысячи привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Промышленные малые и средние компании привлекают заемные средства по Программе льготного кредитования субъектов МСП (Программа 1764), а также с помощью инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

«В Иркутской области ведется системная масштабная работа по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Модернизация промышленных предприятий зачастую требует крупных единовременных финансовых вливаний, поэтому льготное кредитование покупки оборудования очень актуально. Этим занимается Фонд развития промышленности, а Центр «Мой бизнес» оказывает гарантийную поддержку», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Из общего объема благодаря гарантийной поддержке Центра «Мой бизнес» Иркутской области промышленные предприятия региона смогли привлечь в 2024 году более 900 миллионов рублей кредитных средств по 59 договорам.

«Гарантийная поддержка — один из основных инструментов поддержки предпринимателей, реализуемых в центре «Мой бизнес». Мы готовы поручиться за предпринимателей перед финансовой организацией в размере до 70% от суммы кредита, так как понимаем, что не все компании имеют достаточно средств или имущества для залога. Центр сотрудничает с другими институтами развития Иркутской области, что позволяет оказывать комплексную финансовую и иную поддержку», — отметила директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.