Субсидированные ставки и семейная ипотека: как выгодно купить квартиру в 2024 году?

До конца 2024 года осталось чуть больше месяца, но жители Иркутска еще могут успеть купить квартиры в строящемся жилом комплексе «Автограф» по выгодным ценам. Застройщик предлагает клиентам приятные условия, которые, вероятно, уже не будут действовать в 2025 году. Почему сейчас лучшее время для приобретения жилья — в нашем материале.

ЖК "Автограф"

За год цены на квартиры в новостройках в Иркутской области значительно выросли. При этом стоимость жилья будет только повышаться, считает коммерческий директор ООО «Синергия Девелопмент Групп» Ирина Григорьева. Для этого есть несколько причин: рост инфляции, высокая стоимость стройматериалов и работ, введение банками дополнительных условий, согласно которым застройщик должен оплатить за каждого клиента с семейной ипотекой крупную сумму денег. Кроме того, застройщики возводят здания за счет проектного финансирования банков, ставка по которому рассчитывается путем прибавки к ключевой ставке трех процентов. Таким образом, при повышении ключевой ставки застройщик вынужден увеличивать расходы на обслуживание кредита.

– При всех этих факторах не может быть и речи о том, чтобы цены на квартиры в новостройках падали. Однако покупка недвижимости все еще остается самым популярным способом у россиян для того, чтобы вложить свои средства. Квартиры всегда растут в цене, также можно ежемесячно получать дивиденды, сдавая жилье в аренду. Кроме того, его можно продать в случае необходимости, — подчеркнула Ирина Григорьева.

Ирина Григорьева. Фото А. Федорова.

Сейчас базовая ставка по ипотеке в некоторых банках достигла 30% годовых. Из-за этого покупка собственного жилья стала для некоторых людей несбыточной мечтой. Однако в ЖК «Автограф» клиентам предлагают субсидированную ставку до 13,99%*, при которой ежемесячный платеж и переплата снижаются в два раза. Такие условия действуют в течение 7,5 года — за этот срок ключевая ставка снизится и клиент сможет рефинансироваться, убеждены в компании. Но стоит поторопиться: с 1 января 2025 года вступает в силу Стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, по которому застройщикам запретят субсидировать банковские ставки. То есть со следующего года купить квартиру с такой выгодой будет уже невозможно.

— Кроме того, при покупке жилья в ЖК «Автограф» вы можете оформить рассрочку от застройщика без процентов и переплат. А если у вас есть своя квартира и вы планировали расшириться, то подойдет программа «Обменяй старую квартиру на новую», — рассказала Ирина Григорьева. — За весь свой 17-летний опыт в девелопменте я не видела таких привлекательных рассрочек и условий для покупки, особенно если покупка планируется за наличный расчет. Знаю, что большинство инвесторов сейчас выбирают депозиты, но мы знаем, как заработать и на депозите, и на покупке квартиры.

ЖК "Автограф"

Клиентам, которые покупают жилье для себя и имеют детей до семи лет, застройщик ЖК «Автограф» предлагает семейную ипотеку под 6%**. Однако важно успеть ей воспользоваться, так как банки ужесточают условия каждый месяц. Например, у некоторых первоначальный взнос по семейной ипотеке достигает уже 50%. Его можно снизить, но для этого клиенту придется заплатить существенную сумму.

– Все это ведет к тому, что, либо семейную ипотеку выдавать будут очень дозированно, вводя все новые ограничения, либо повысят ставку, — подчеркнула Ирина Григорьева.

ЖК "Автограф"

ЖК «Автограф» расположен в Свердловском округе, на улице Майская, рядом с кольцом на Старокузьмихинской улице. Жилой комплекс состоит из двух блок-секций на 19 и 12 этажей. В «Автографе» создадут 298 квартир, площади которых составляют от 20 до 180 квадратных метров. На первом и последнем этажах — квартиры с террасами, с которых открывается потрясающий вид на Ангару. Для комфортного проживания в ЖК предусмотрен подземный паркинг, закрытая благоустроенная дворовая территория, просторные холлы с лапомоечными для животных, санузлом, колясочными для мамочек с детьми. На первом этаже расположен коворкинг — помещение для работы, творчества и общения.

ЖК "Автограф"

Строительство зданий начали в мае 2024 года, сдача объекта запланирована на март 2026 года. Однако продажа квартир уже стартовала, и до конца года вы сможете купить жилье по выгодным условиям. Для этого необходимо обратиться в отдел продаж ЖК «Автограф», где специалисты подробно расскажут об условиях приобретения жилья, посоветуют удобную для вас планировку квартиры и помогут определиться с выбором.

жкавтограф.рф

Адрес отдела продаж: улица Академическая, 28/2

Телефон: 8 (3952) 94-32-41

Телеграм-канал: Автограф жилой комплекс

* ПСК на момент заключения договора от 5,577% до 34,127 %. Ставка 13,99% применяется в случае присоединения заемщика с его согласия к акции «Правильная ипотека». Кредит предоставляется на приобретение квартиры (стоимостью аналогичной стоимости без подключения к акции) на первичном рынке недвижимости, в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ «ЛСК» (ОГРН 1233800013204) по договору долевого участия/договору уступки по договору долевого участия/договору купли-продажи при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Валюта кредита - рубли РФ. Срок действия ставки 90 мес. После указанного срока ставка увеличивается на 12,5 п.п. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 50 млн руб. (с несовершеннолетними залогодателями – до 10 млн руб., по двум документам - до 20 млн руб.), но не более 85% от стоимости передаваемого в залог имущества Минимальный размер первоначального взноса – от 15,01%, допускается использование средств МСК в качестве первоначального взноса. Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Информация действительна на 21.11.2024 г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г.

** Полная стоимость кредита 6,142 – 14,796%. Ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора. Для семей с ребенком до 7 лет: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома; для семей с двумя детьми: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица строящейся или готовой квартиры, или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юр. лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону. А также на цели индивидуального жилищного строительства силами подрядной организации через счета эскроу. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 50,1%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой. Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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