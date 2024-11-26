Субсидированные ставки и семейная ипотека: как выгодно купить квартиру в 2024 году?

До конца 2024 года осталось чуть больше месяца, но жители Иркутска еще могут успеть купить квартиры в строящемся жилом комплексе «Автограф» по выгодным ценам. Застройщик предлагает клиентам приятные условия, которые, вероятно, уже не будут действовать в 2025 году. Почему сейчас лучшее время для приобретения жилья — в нашем материале.
За год цены на квартиры в новостройках в Иркутской области значительно выросли. При этом стоимость жилья будет только повышаться, считает коммерческий директор ООО «Синергия Девелопмент Групп» Ирина Григорьева. Для этого есть несколько причин: рост инфляции, высокая стоимость стройматериалов и работ, введение банками дополнительных условий, согласно которым застройщик должен оплатить за каждого клиента с семейной ипотекой крупную сумму денег. Кроме того, застройщики возводят здания за счет проектного финансирования банков, ставка по которому рассчитывается путем прибавки к ключевой ставке трех процентов. Таким образом, при повышении ключевой ставки застройщик вынужден увеличивать расходы на обслуживание кредита.
– При всех этих факторах не может быть и речи о том, чтобы цены на квартиры в новостройках падали. Однако покупка недвижимости все еще остается самым популярным способом у россиян для того, чтобы вложить свои средства. Квартиры всегда растут в цене, также можно ежемесячно получать дивиденды, сдавая жилье в аренду. Кроме того, его можно продать в случае необходимости, — подчеркнула Ирина Григорьева.
Сейчас базовая ставка по ипотеке в некоторых банках достигла 30% годовых. Из-за этого покупка собственного жилья стала для некоторых людей несбыточной мечтой. Однако в ЖК «Автограф» клиентам предлагают субсидированную ставку до 13,99%*, при которой ежемесячный платеж и переплата снижаются в два раза. Такие условия действуют в течение 7,5 года — за этот срок ключевая ставка снизится и клиент сможет рефинансироваться, убеждены в компании. Но стоит поторопиться: с 1 января 2025 года вступает в силу Стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, по которому застройщикам запретят субсидировать банковские ставки. То есть со следующего года купить квартиру с такой выгодой будет уже невозможно.
— Кроме того, при покупке жилья в ЖК «Автограф» вы можете оформить рассрочку от застройщика без процентов и переплат. А если у вас есть своя квартира и вы планировали расшириться, то подойдет программа «Обменяй старую квартиру на новую», — рассказала Ирина Григорьева. — За весь свой 17-летний опыт в девелопменте я не видела таких привлекательных рассрочек и условий для покупки, особенно если покупка планируется за наличный расчет. Знаю, что большинство инвесторов сейчас выбирают депозиты, но мы знаем, как заработать и на депозите, и на покупке квартиры.
Клиентам, которые покупают жилье для себя и имеют детей до семи лет, застройщик ЖК «Автограф» предлагает семейную ипотеку под 6%**. Однако важно успеть ей воспользоваться, так как банки ужесточают условия каждый месяц. Например, у некоторых первоначальный взнос по семейной ипотеке достигает уже 50%. Его можно снизить, но для этого клиенту придется заплатить существенную сумму.
– Все это ведет к тому, что, либо семейную ипотеку выдавать будут очень дозированно, вводя все новые ограничения, либо повысят ставку, — подчеркнула Ирина Григорьева.
ЖК «Автограф» расположен в Свердловском округе, на улице Майская, рядом с кольцом на Старокузьмихинской улице. Жилой комплекс состоит из двух блок-секций на 19 и 12 этажей. В «Автографе» создадут 298 квартир, площади которых составляют от 20 до 180 квадратных метров. На первом и последнем этажах — квартиры с террасами, с которых открывается потрясающий вид на Ангару. Для комфортного проживания в ЖК предусмотрен подземный паркинг, закрытая благоустроенная дворовая территория, просторные холлы с лапомоечными для животных, санузлом, колясочными для мамочек с детьми. На первом этаже расположен коворкинг — помещение для работы, творчества и общения.
Строительство зданий начали в мае 2024 года, сдача объекта запланирована на март 2026 года. Однако продажа квартир уже стартовала, и до конца года вы сможете купить жилье по выгодным условиям. Для этого необходимо обратиться в отдел продаж ЖК «Автограф», где специалисты подробно расскажут об условиях приобретения жилья, посоветуют удобную для вас планировку квартиры и помогут определиться с выбором.
жкавтограф.рф
Адрес отдела продаж: улица Академическая, 28/2
Телефон: 8 (3952) 94-32-41
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