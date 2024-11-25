Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и представитель президента Российской Федерации в Сибири Анатолий Серышев прошла сегодня в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья поблагодарил Анатолия Серышева за поддержку в вопросах, связанных с энергопотреблением в Иркутской области. В частности, за помощь в вопросе диапозонов энергопотребления. А также участие в вопросах регулирования майнинговой деятельности в Приангарье.

– Хотел бы еще раз лично поблагодарить вас за внимательное отношение к особенностям энергосистемы Иркутской области. Знаю, что эти вопросы находятся у Вас на личном контроле. Благодаря совместной работе всех ветвей власти и общественности нам удалось представить свои предложения на обсуждение всех ответственных федеральных структур, вырабатываем наиболее оптимальное в сложившихся условиях решение. Продолжим дальше работу в этом направлении, в том числе будем прорабатывать поддержку социально незащищённых слоёв населения, – сказал Игорь Кобзев.

В ходе встречи обсудили также реализацию на территории Иркутской области национальных проектов и работу по включению региона в новые национальные проекты. Игорь Кобзев сообщил, что за пять лет реализации нацпроектов в Иркутской области построено 20 школ, 31 детский садик, приведено в нормативное состояние большое количество дорог.

– Сделано многое, но мы понимаем, что еще есть над чем работать, и активно включаемся в новые нацпроекты, министерства формируют перечень объектов и мероприятий, которые требуют федеральной поддержки. Одно из мероприятий – реализация федерального проекта «5 морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Прошли согласования по обеим локациям, включенным в проект на территории Иркутской области, продолжаем работу, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор доложил Анатолию Серышеву об итогах работы региона на международной выставке и форуме «Транспорт России». В частности, о заключенном между региональным Правительством и Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) соглашении о развитии перегрузочных комплексов – мультимодальных логистических центров в речных портах Иркутской области. В рамках выставки представители региона и Росморречфлота обсудили модернизацию речного порта Осетрово, включённого в стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Обсуждалось также обновление парка общественного транспорта.

Анатолий Серышев отметил эффективную работу главы региона и Правительства области. Отдельно обсудили вопросы отопительного сезона.

– Хочу поблагодарить за ту работу, которую вы проделываете. Безусловно, очень много направлений, позитивных сдвигов, рабочих моментов, дальнейших планов и достижений. Особое внимание хотелось бы уделить отопительному сезону. Видим, как Правительство предпринимает усилия и меры к тому, чтобы защитить население в условиях высокого износа сетей. В ближайшее время должны запретить майнинговую деятельность в ряде территорий Сибири, Дальнего Востока и европейской части России. Здесь очень важно нам с вами отработать всем вместе – органам исполнительной власти, правоохранительным, надзорным органам, – чтобы изменение законодательства прошло в точном соответствии с принципом Президента «Защищать интересы простых граждан». Уверен, мы эту работу организуем, – подчеркнул Анатолий Серышев.