ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах

Попадая в аэропорт, россияне чаще всего совершают покупки в продуктовых магазинах, вендинговых продуктовых автоматах и посещают фастфуд-кафе, следует из данных сервиса ВТБ «Геоплатформа», основанных на информации о клиентских транзакциях. Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.

Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный по большинству аэропортов поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек – продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах аэропорта. Каждая пятая покупка приходится на покупку транспортных услуг – стойки такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др.

Схожая ситуация наблюдается и в регионах. Например, в аэропорту Казани большинство покупок – 64% всех транзакций – совершается именно в продуктовых магазинах, а на фастфуд приходится 12% всех чеков.

Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.