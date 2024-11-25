ВТБ запустил пакетное предложение для онлайн-торговли

Клиенты среднего и малого бизнеса могут подключить в ВТБ облачную кассу и интернет-эквайринг «под ключ». Решение реализовано совместно с оператором фискальных данных Первый ОФД и позволяет быстро организовать прием онлайн-платежей с круглосуточной техподдержкой и доступом к аналитике продаж.

Решение включает в себя все необходимое для онлайн-торговли на сайте, в приложениях, соцсетях или интернет-магазинах по правилам законодательства. С помощью интернет-эквайринга ВТБ предприниматели могут принимать безналичную оплату любым удобным способом – по карте, QR-коду СБП, а также по платежной ссылке, которую продавец направляет покупателю в мессенджере, на электронную почту или по СМС. Поступления от покупателей можно настроить как на расчетный счет в ВТБ, так и в других банках.

Функционал облачной кассы банк предоставляет совместно с Первым ОФД, что обеспечивает автоматическую фискализацию операций для работы по закону о применении контрольно-кассовой техники (54-ФЗ).

«Чтобы выйти на рынок онлайн-торговли и занять на нем свое место могли в том числе небольшие компании и начинающие предприниматели, мы разработали это пакетное предложение. Оно позволяет в пару кликов без какой-либо ИТ-подготовки подключить готовые платежные формы к любому интернет-магазину и сэкономить на комиссиях за эквайринг и тарифах на облачную кассу. Для дополнительного удобства и уверенности своих клиентов ВТБ обеспечивает им круглосуточную техническую поддержку», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

«Первый ОФД одновременно выступает поставщиком сервиса аренды облачных касс и оператором фискальных данных. Поэтому в рамках сервиса «Облачная касса» клиенты бесплатно получают доступ к аналитике, основанной на данных из чеков. В личном кабинете они могут отслеживать ключевые показатели продаж, в том числе в динамике и в нужных разрезах – топ продаваемых товаров, выручку, средний чек», – добавила Ирина Есипенко, генеральный директор Первого ОФД.

Подключение интернет-эквайринга – бесплатное, а для клиентов с расчетным счетом в ВТБ доступно без посещения отделения – в интернет-банке. Впервые подключая оба продукта, можно получить единоразовую скидку 10% на облачную кассу на один, три или 12 месяцев. Комиссия за услуги интернет-эквайринга составляет от 0,95% и зависит от оборота и сферы бизнеса.

Предложение действует для ЮЛ и ИП, ранее не имевших действующего договора интернет-эквайринга в Банке ВТБ (ПАО). Услуги интернет-эквайринга предоставляются Банком ВТБ (ПАО). Услуги по предоставлению облачной кассы оказывает Банк ВТБ (ПАО) совместно с Первым ОФД (АО «Энергетические системы и коммуникации»). Единоразовая скидка 10% предоставляется на облачную кассу на первый оплаченный период (1, 3 или 12 месяцев) при одновременном подключении интернет-эквайринга ВТБ и облачной кассы Первого ОФД. Скидка не распространяется на фискальный накопитель. Скидка не предоставляется в случае, если клиент отключает облачную кассу и подключает ее снова. Подробная информация на сайте https://www.vtb.ru/malyj-biznes/acquiring/akciya/

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