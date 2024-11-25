Доллар достиг 105 рублей

Рубль продолжает активно дешеветь к основным валютам, обновляя минимумы с марта 2022 г. Юань превысил 14,43 руб. Судя по фьючерсу на пару USD/RUB, доллар превышал 105 руб., однако котировки межбанковского рынка пока не доходили до этого уровня.

Основным фактором ослабления рубля остается внешнеторговый.

– С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. С другой, спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Дополнительным негативом для рубля может выступать введение американских санкций против Газпромбанка, который обслуживал существенную часть сырьевого экспорта РФ. Хотя постепенно соответствующие платежи будут перенаправлены через другие банки, это может создавать временные трудности с поступлением валютной выручки в страну.

Кроме того, давление на курс рубля оказывает и завершение налогового периода экспортеров.

– Даже приближение пика фискальных платежей 25 и 28 ноября, когда для этих целей компании продают все больше иностранной валюты, не помогло рублю приостановить нисходящее движение. Поэтому в конце недели это движение может получить дополнительный импульс, – резюмируют аналитики БКС.

Ранее эксперты отмечали, что курс доллара легко и без резонансных заголовков преодолел отметку в 100 рублей. В начале августа доллар торговался еще на уровне 85 рублей, таким образом падение российской валюты затри месяца составило более 23%. Эксперты БКС не исключают, что «плавная девальвация доберётся к середине следующего года до 110 руб., а то и выше».