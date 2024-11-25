Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки. Что дальше?

Следует из материалов на сайте подконтрольного банку сервиса "ДомКлик".

«Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», – говорится в сообщении на "ДомКлик" от 25 ноября.

Сбербанк отмечает, что продолжает принимать заявки на семейную ипотеку в офисах и на сайте.

«Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита правительством РФ или освобождения свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам», – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

«Об ипотеке можно забыть», – заявили девелоперы на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело. По их мнению, льготные ипотечные программы уже не поддерживают рынок так, как прежде, особенно с учетом увеличения суммы первого взноса. Кроме того, льготные программы сегодня очень зависят от лимитов. «Выданные в октябре лимиты на семейную ипотеку заемщики выбрали за 9 дней. Ожидаем, что ноябрьские квоты закончатся за неделю, а банки уже предупредили, что больше выделения лимитов в этом году не будет», – заявили эксперты.