Новости

Прогнозы 2025
«Сценарий один: улыбаемся и пашем». Как банкиры, девелоперы и бизнесмены оценивают перспективы экономики в 2025 году
Аналитики Сбера прогнозируют снижение цен на жилье
«Мы находимся в переломной точке». 10 цитат Набиуллиной об инфляции, экономике, ключевой ставке
Все материалы сюжета

Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки. Что дальше?

Следует из материалов на сайте подконтрольного банку сервиса "ДомКлик".

«Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», – говорится в сообщении на "ДомКлик" от 25 ноября.

Сбербанк отмечает, что продолжает принимать заявки на семейную ипотеку в офисах и на сайте.

«Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита правительством РФ или освобождения свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам», – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

«Об ипотеке можно забыть», – заявили девелоперы на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело. По их мнению, льготные ипотечные программы уже не поддерживают рынок так, как прежде, особенно с учетом увеличения суммы первого взноса. Кроме того, льготные программы сегодня очень зависят от лимитов. «Выданные в октябре лимиты на семейную ипотеку заемщики выбрали за 9 дней. Ожидаем, что ноябрьские квоты закончатся за неделю, а банки уже предупредили, что больше выделения лимитов в этом году не будет», – заявили эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области
В Иркутском районе ищут майнеров, разместивших оборудование на местных «фермах»
Новые нормы энергопотребления: Иркутская область должна собрать детальные данные по домохозяйствам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес