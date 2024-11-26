Продажи оборудования для майнинга криптовалют выросли в два-три раза

На фоне стремительного роста стоимости биткойна спрос на оборудование для майнинга в России значительно увеличился. Объемы продаж в ноябре выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Майнинг остается высокорентабельным бизнесом в России, несмотря на законодательные риски, сообщает "Ъ".

По данным опроса, проведенного изданием, спрос на майнинговое оборудование резко возрос. В BitRiver сообщили, что в четвертом квартале 2024 года спрос на крупные оптовые заказы вычислительного оборудования удвоился по сравнению с третьим кварталом. Другой источник «Ъ» в майнинговой компании отметил, что спрос на технику вырос в три раза — с 30 устройств в неделю во втором и начале третьего квартала до 600 устройств в ноябре.

Этому способствует уверенный рост стоимости биткойна, который начался в ноябре и ускорился после победы Трампа на выборах. К 23–24 ноября курс биткойна превысил $98 тыс., что почти в 1,5 раза выше по сравнению с началом месяца.



Эксперты отмечают, что рост стоимости криптовалют всегда сопровождается увеличением спроса на майнинговое оборудование. Дополнительную поддержку спросу оказывает более четкое и понятное нормативно-правовое регулирование, которое заработало в России с 1 ноября. До вступления в силу закона о майнинге и появления перечня регионов, в которых эта деятельность может быть ограничена по решению правительства из-за дефицита электроэнергии инвесторы опасались вкладывать средства в производство криптовалют. В России рентабельность майнинга остается высокой. По оценке CoinShares, себестоимость добычи биткойна в России составляет приблизительно $40 тыс., в Иркутской области — $35 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал развитие майнинга криптовалюты, но подчеркнул, что это должно происходить только в регионах с излишками электроэнергии. Об этом он заявил на встрече с главой фракции партии «Новые люди» в Государственной думе Алексеем Нечаевым.