Продажи оборудования для майнинга криптовалют выросли в два-три раза

На фоне стремительного роста стоимости биткойна спрос на оборудование для майнинга в России значительно увеличился. Объемы продаж в ноябре выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Майнинг остается высокорентабельным бизнесом в России, несмотря на законодательные риски, сообщает "Ъ".
По данным опроса, проведенного изданием, спрос на майнинговое оборудование резко возрос. В BitRiver сообщили, что в четвертом квартале 2024 года спрос на крупные оптовые заказы вычислительного оборудования удвоился по сравнению с третьим кварталом. Другой источник «Ъ» в майнинговой компании отметил, что спрос на технику вырос в три раза — с 30 устройств в неделю во втором и начале третьего квартала до 600 устройств в ноябре.
Этому способствует уверенный рост стоимости биткойна, который начался в ноябре и ускорился после победы Трампа на выборах. К 23–24 ноября курс биткойна превысил $98 тыс., что почти в 1,5 раза выше по сравнению с началом месяца.
Эксперты отмечают, что рост стоимости криптовалют всегда сопровождается увеличением спроса на майнинговое оборудование. Дополнительную поддержку спросу оказывает более четкое и понятное нормативно-правовое регулирование, которое заработало в России с 1 ноября. До вступления в силу закона о майнинге и появления перечня регионов, в которых эта деятельность может быть ограничена по решению правительства из-за дефицита электроэнергии инвесторы опасались вкладывать средства в производство криптовалют. В России рентабельность майнинга остается высокой. По оценке CoinShares, себестоимость добычи биткойна в России составляет приблизительно $40 тыс., в Иркутской области — $35 тыс.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал развитие майнинга криптовалюты, но подчеркнул, что это должно происходить только в регионах с излишками электроэнергии. Об этом он заявил на встрече с главой фракции партии «Новые люди» в Государственной думе Алексеем Нечаевым.
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Путин отметил, что в некоторых регионах из-за майнинга уже наблюдается нехватка электричества. Нечаев подчеркнул, что майнингом следует заниматься в профицитных областях, при этом значительно увеличивая объемы добычи криптовалют. «Задача — не просто иметь отрасль, которая третья или четвертая в мире, а стремиться к лидерству. Для этого нужно примерно в пять раз увеличить наши объемы, внимательно выбирая регионы для майнинга, чтобы не ухудшать ситуацию с электроэнергией», — сказал Нечаев. По его оценкам, поступления в бюджет от майнинга могут составить до 200 млрд рублей в год. Развитие индустрии майнинга должно быть аккуратным, но последовательным.
При этом правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах, включая Иркутскую область, части Бурятии и Забайкальского края, Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, а также ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Майнинг криптовалют в этих регионах планируют запретить с 1 декабря. По данным «Ъ», в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье запрет будет действовать только на период зимних пиков.