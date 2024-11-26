Свой Банк принял участие в работе Всероссийской конференции НАПКА

22 ноября в Москве прошла XXIV Всероссийская конференция Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) — одно из ключевых событий на рынке взыскания просроченной задолженности. Свой Банк на мероприятии представили директор Департамента развития корпоративного бизнеса Роман Филимонов и директор Департамента риск-менеджмента – член Правления Ольга Горюкова.

Конференция собрала более 400 делегатов, включая представителей профессиональных коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций. Главной темой мероприятия стало подведение итогов первых трех кварталов 2024 года и определение приоритетов на ближайшее будущее. Также участники форума обсудили самые актуальные вопросы, касающиеся рынка взыскания: куда движется рынок взыскания в текущих реалиях, как он отреагирует на новые вызовы в экономике, и как наиболее эффективно выстроить бизнес-модель в контексте законодательных и регуляторных нововведений.

В рамках конференции Роман Филимонов выступил с докладом на тему «Анализ влияния изменений на рынок ПКО: взгляд банка-кредитора». Спикер поделился успешным опытом Своего Банка в области корпоративного кредитования, проанализировал влияние макроэкономических условий на развитие рынка взыскания и стратегии коллекторских агентств и представил кредитные продукты Банка, разработанные для поддержки их бизнеса.

«Свой Банк активно работает с коллекторскими организациями, предлагая решения, которые учитывают специфику их деятельности. Несмотря на рост ключевой ставки, мы наблюдаем стабильный спрос на банковское финансирование со стороны игроков рынка. И участие в таких мероприятиях, как Конференция НАПКА, позволяет нам наладить открытый диалог с партнерами и лучше понимать их потребности. Это важно и для формирования долгосрочного сотрудничества, и для развития сервисов, призванных помочь нашим клиентам», — отметил Роман Филимонов.