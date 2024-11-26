Новости

Прогнозы 2025
«Сценарий один: улыбаемся и пашем». Как банкиры, девелоперы и бизнесмены оценивают перспективы экономики в 2025 году
Аналитики Сбера прогнозируют снижение цен на жилье
«Мы находимся в переломной точке». 10 цитат Набиуллиной об инфляции, экономике, ключевой ставке
Все материалы сюжета

Свой Банк — в числе лидеров по росту вкладов физических лиц

По итогам первых трех кварталов 2024 года Свой Банк увеличил объем вкладов физических лиц более чем в два раза. Такая динамика позволила Банку достигнуть отметки 8,3 млрд рублей и подняться на 31 позицию в рейтинге крупнейших банков страны.

Аналитики сервиса «Бробанк» провели исследование, охватившее отчетность 279 российских банков, привлекающих средства населения. Эксперты учитывали срочные депозиты, средства на картах и иные размещенные суммы. Как отмечается в докладе, общий объем средств, привлеченных российскими банками, на 1 октября составил 34,48 трлн рублей, а положительная динамика портфеля за январь-сентябрь текущего года зафиксирована у 143 финансовых учреждений. Рост депозитного портфеля Своего Банка с начала года составил 4,36 млрд рублей или 111,51% (пятый результат в топ-100).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области
В Иркутском районе ищут майнеров, разместивших оборудование на местных «фермах»
Новые нормы энергопотребления: Иркутская область должна собрать детальные данные по домохозяйствам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес