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Премиальная ИнгоКарта в топ-10 лучших по версии Выберу.ру

Аналитики финансового портала Выберу.ру проанализировали предложения российских банков по премиальным картам в ноябре 2024 г. По итогам исследования специалисты отобрали 20 продуктов с наиболее привлекательными условиями. Премиальная ИнгоКарта Ингосстрах Банка заняла 9-ю строку рейтинга.

Среди преимуществ премиальной ИнгоКарты эксперты портала Выберу.ру отметили привлекательный кешбэк за авторасходы, высокий размер начисления кешбэка за месяц, возможность снимать до 3 млн ₽ в месяц без комиссии в банкоматах любых банков РФ и пользоваться картой бесплатно при соблюдении условий. Дополнительно можно добавить карту в программу лояльности «Привет!)» и получать кешбэк и скидки до 30%.

«В этом году мы активно работали над наполнением и расширением набора привилегий для держателей наших премиальных карт. Добавили выгодный обмен валюты, интересные инвестиционные решения, предложили компенсации расходов на рестораны и такси, а также включили посещение дополнительных бизнес-залов в путешествиях. Сейчас мы запускаем обновленную версию подписки Инго: премиальная карта с подпиской позволит получать кешбэк 10% в супермаркетах, на автозаправках, в бонусной категории месяца и за страховые полисы Ингосстраха. В следующем году планируем сделать акцент на медицинские сервисы и преимущества Инго Экосистемы. Уверена, мы еще не раз порадуем наших клиентов», – отметила Диана Лаптева, руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Ингосстрах Банка.

В ходе исследования эксперты Выберу.ру оценивали стоимость выпуска и обслуживания карт; максимально возможный процент кешбэка; набор привилегий в программе лояльности и другие параметры премиальных карт. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке России.

Подробнее ознакомиться с условиями обслуживания по премиальной ИнгоКарте, а также заказать ее с доставкой можно на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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