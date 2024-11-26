Свежий взгляд на архитектуру. В центре Иркутска возводят комплекс по проекту Кенго Кумы

На Цесовской набережной в Иркутске кипит работа: там возводят новый жилой комплекс с рабочим названием «Восточный квартал». Автор проекта – всемирно известный архитектор Кенго Кума. Какие проекты мастер реализовал за последние годы в разных странах мира? Как смелые идеи японского архитектора изменят облик центральной части Иркутска? Что думают о фирменном стиле и нестандартных решениях японского коллеги иркутские архитекторы и девелоперы? Об этом – в нашем материале.

«Восточный квартал» в Иркутске

От музея до вокзала

Кенго Кума – мастер с мировым именем. Архитектор славится своим особым видением и подходом: все объекты он органично встраивает в сложившуюся природную и культурную среду. Господин Кума хорошо изучил японские народные ремесла, работу с глиной и эти знания воплощает и развивает во всех своих работах. Архитектурной «фишкой» мастера стало использование дерева – его он применяет в самых разных современных формах.

За последние годы Кенго Кума поработал с самыми разными объектами: от музея до мишленовского ресторана, от начальной школы до вокзала. В портфолио его архитектурного бюро свыше 700 проектов в 20 странах мира – в Китае, Японии, Франции, Великобритании, Испании, Австралии и других.

Иркутск станет одним из первых российских городов, в котором мастер смог реализовать свои задумки. «Восточный квартал» станет в один ряд с проектами в Москве и Казани, которые также разработаны с участием Kengo Kuma & Associates. При этом велика вероятность того, что в этом плане Иркутск опередит столичные города и через пару-тройку лет сибирское творение появится в списке готовых объектов мастера.

Мы выбрали наиболее яркие проекты архитектора, построенных в разных уголках мира за последний год.

Фото с сайта https://kkaa.co.jp

Место: Исин, Китай

О проекте: Когда-то город Исин носил звание «керамической столицы»: здесь производились изделия из фиолетовой глины. В Музее глины располагаются различные ателье и мастерские. Фасад здания разработан архитектором в сотрудничестве с местными мастерами. Его неровная поверхность покрыта глазурью с различными цветовыми оттенками: в зависимости от времени суток и сезона музей выглядит по-разному. Теплые и слегка шероховатые, как китайская чайная посуда, эти керамические панели воплощают историю и культуру керамического города.

Место: Токио, Япония

О проекте: Штаб-квартира токийского телеканала, расположенная перед Императорским дворцом, была преобразована в туннельное пространство с «зеленым муаром». По задумке архитектора, вещательная станция, как туннель, соединяет обычный мир с «альтернативным царством». Внутренняя поверхность туннеля состоит из двухслойной системы: плавающих S-образных жалюзи и вертикальных жалюзи за ними. По мере продвижения вглубь туннеля эти два слоя взаимодействуют друг с другом, образуя муаровые узоры, вызывающие ощущение движения по лесной пещере. Таким образом архитектор стремился создать динамичный, органичный и экологичный образ.

Место: Париж, Франция

О проекте: Проект Grand Paris Express был начат в 2007 году – как ответ на перенаселенность центра Парижа и ухудшение состояния окружающей среды. В столице решено было построить новую кольцевую сеть метро. Кенго Кума занимался проектированием здания вокзала – северного узла проекта. Всю станцию превратили в парк, создав зеленое пространство на крыше и соединив его с землей пандусом. «Зеленая станция» мягко обрамлена навесной стеной из дуба, а атриум глубиной 30 метров, ведущий к линиям метро, также полностью отделан деревом. Мягкое и теплое пространство вокзала контрастирует с традиционными станциями из бетона и стали.

Место: Париж, Франция

О проекте: Ресторан в Париже спроектирован для шеф-повара Шиничи Сато, обладателя двух звезд Мишлен. Фасад представляет собой минималистичную сетку из бронзового металла, которая сливается с улицей. В оформлении каждого помещения использованы узнаваемые материалы. Орех и бронза у входа и барной стойки создают атмосферу гламура, а круглая главная столовая представляет собой концентрическое кольцо из белого ясеня, которое окутывает гостей подобно птичьему гнезду. Стол шеф-повара расположен в углу кухни, который, как следует из названия ресторана, выполнен в белоснежном цвете.

Сибирское вдохновение

На Цесовской набережной в Иркутске кипит работа: там возводят новый жилой комплекс с рабочим названием «Восточный квартал»

«Восточный квартал» по проекту японского архитектора возводится прямо сейчас на Цесовской набережной в Иркутске. Работая над этим объектом, Кенго Кума, которого лично пригласил промышленник и меценат Олег Дерипаска, исходил из мирового тренда по созданию многофункциональных комплексов. Суть его в том, чтобы люди получали максимум функционала – могли и жить, и работать, и отдыхать – в одном месте.

Расположенный на месте бывшей ТЭЦ-2, «Восточный квартал» призван вернуть жилую функцию в центральную часть Иркутска. Комплекс состоит из стилобатной части с доступным для всех общественным пространством, где разместятся кафе, рестораны, бутики, и семи зданий разной высотности. В подземной части квартала, под стилобатом, оборудуют автопарковку. Через комплекс можно будет свободно пройти на набережную.

Работа над проектом подарила мэтру немало вдохновения. Кенго Кума часто создает проекты на берегах морей и рек. Для него важна взаимосвязь водной среды и горных массивов. В архитектуре «Восточного квартала» видны впечатления архитектора от байкальской природы. Отсылка к заснеженным хребтам Хамар-Дабана читается в пирамидальной структуре зданий, а их внешний белоснежный облик с черными неравномерными штрихами-балконами на фасадах вызывает ассоциации с корой берез.

Как рассказали в Эн+ («Восточный квартал» возводится дочерней компанией энергохолдинга), объект планируют вводить не частями, а единым комплексом, чтобы люди сразу жили в комфортной среде и могли в полной мере пользоваться совершенно новой и современной инфраструктурой.

«Нам не хватает другого взгляда»

Иркутские девелоперы и архитекторы – о проекте Кенго Кума

«Смело», «необычно», «амбициозно» – так отзываются иркутские архитекторы и девелоперы о проекте Кенго Кума. В чем-то их оценки расходятся, но в главном опрошенные Газетой Дело эксперты едины: для Иркутска проект всемирного мастера – это большая удача. Почему городу важен «свежий взгляд со стороны»? Чем интересен проект мастера? И удастся ли «Восточному кварталу» вписаться в современный архитектурный ландшафт города?

«Иркутску не хватает смелых проектов»

Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой»:

– Я считаю, что нам в городе не хватает грандиозных, масштабных, интересных и неожиданно смелых проектов. Есть профессиональный интерес девелопера, как в «Восточном квартале» удастся решить задачу загрузки общественных пространств. Ведь проект задумывался в одно время, а сейчас в стране немного другая ситуация. В целом считаю, что надо иметь смелость реализовывать амбициозные проекты, и нам, действительно, не хватает другого взгляда и громких имен в архитектуре.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что не стоит бояться «не иркутского» стиля. Город – живой организм, и чем больше будет инноваций, тем лучше это будет работать на бренд Иркутска. А жители получат территорию с хорошей средой в центре города.

«Иркутск заслуживает проектов, которые будут его украшать»

Николай Кузаков, руководитель компании «Горстрой»:

– Проект хороший. Его «встроенность» в общую городскую среду зависит от того, насколько гармонично будут смотреться здания, насколько доступной будет среда вокруг жилых домов. Это важно, поскольку в проект попадает часть городской набережной Ангары, а река входит в состав важных символов культурного кода нашего города.

Преимущества проекта – лаконичность, строгость форм, выдержанная цветовая гамма, низкая этажность. Гармонично сочетаются плавные линии набережной и умеренное озеленение. Все это не отвлекает от красоты реки. Очень нравится функциональность проекта, умеренность в деталях. Японской культуре присуща стилистическая сдержанность элементов, она хорошо сочетается с культурологическим многообразием этой территории. Рядом с кварталом расположены Богоявленский кафедральный собор, Спасская церковь, католический костёл. Каждый из них – образец храмовой архитектуры. Здесь же – мемориальный комплекс «Вечный огонь». Поэтому важно, чтобы жилая застройка не доминировала над смыслами, которые важны для нашей культуры. Думаю, что баланс в этой части выдержан хорошо.

Что касается имен: безусловно, важно признавать авторитеты, отличать талант от обыденности. И имя Кенго Кума – это высочайший уровень архитектурного мышления. Однако я убежден в том, что даже самое великое имя не может быть ценным само по себе. Важно то, какое наследие оставляет человек. Иркутск – город с удивительной историей и судьбой. Он по праву заслуживает проектов, которые будут его украшать.

«Это следующий шаг в развитии города»

Руслан Хотулев, главный архитектор Градостроительной мастерской «Линия», председатель Иркутской региональной организации Союза архитекторов России:

– Проект, безусловно, оцениваю положительно. Строительство нового жилья возвратит в исторический центр годами «выдавливаемых» из него жителей. Причем за счет стилобатной части квартал станет общедоступным. И не только сам квартал. Наконец будут объединены разорванные промышленной территорией части набережной Ангары, она станет доступнее, благодаря «пробивке» улицы Марата. А ещё проект полезен тем, что подсвечивает очень важную для города задачу: вид на Ангару напоминает о необходимости развития территории, расположенной на противоположном берегу.

Идея Кенго Кума выглядит смелой потому, что это следующий шаг в развитии города. Но этот шаг абсолютно органичен, рано или поздно мы бы так или иначе пришли к такому. И раз уж архитектор смог эти изменения предугадать, значит, город готов.

Участие этого архитектора в проектировании квартала можно сравнить с приездом в Иркутск во второй половине прошлого века архитекторов-шестидесятников. Для них иркутский природный и исторический контекст был новинкой. Взгляд со стороны позволил этот контекст учесть, вписать проектируемые ими здания в существующий город, не отказываясь при этом от собственных модернистских убеждений. Архитектура Иркутска обогатилась новым богатым пластом. С Кенго Кума история свежего взгляда на город повторяется.

«Участие в проекте архитектора с мировым именем – хороший опыт»

Сергей Демков, архитектор, член Союза архитекторов России:

– Архитектурное сообщество в Иркутске по отношению к этому проекту разделилось. И это нормальная ситуация. Лично мне этот проект кажется интересным, а участие архитектора с мировым именем в объекте на иркутской земле я считаю хорошим опытом: может быть, мы чему-то поучимся.

Проект предполагает формирование общественного пространства, который объединит первые этажи всех жилых блоков. Создается комфортная среда, с различными общественными функциями – с кафе, ресторанчиками, с выходом на набережную. Это хорошая идея. Застройка этого квартала побудила пересмотреть и транспортную схему района: предполагается, что автомобильного транспорта вдоль набережной не будет, эта зона будет предоставлена пешеходам. Считаю, что это правильно.

Удачным кажется мне и образное решение. Лично я здесь вижу отсылку к эпохе советского конструктивизма. Но я бы, пожалуй, сделал эту застройку более разноуровневой – может, тогда она была бы еще немного человечней. Несколько настораживает меня и активный белый цвет фасадов – на мой взгляд, они могли бы быть более приглушенными, более иркутскими.

Так или иначе, Кенго Кума – выдающийся мастер, и проект «Восточного квартала», безусловно, интересен. Это результат продуманной, достаточно прагматичной современной архитектуры. Мне, как архитектору, интересен результат. Буду наблюдать за реализацией. Надеюсь, объект получится достойный, и горожанам он понравится.