Временный терминал построили в аэропорту Иркутска

Здание посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Временный терминал внутренних линий – это одноэтажный модульный павильон в 2,6 тыс. квадратных метров. В нем предусмотрены зона прилета и выдачи багажа, зона ожидания для трансферных пассажиров и зона для встречающих. Его открытие позволит разделить потоки прибывающих и вылетающих пассажиров. В действующем терминале внутренних линий будут обслуживать только вылетающих пассажиров. В нем установят дополнительные стойки регистрации. Это позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани.

Стоимость строительства терминала составила 585 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Анатолий Серышев отметил большую значимость строительства нового модульного терминала и развитие иркутского авиаузла, это играет значительную роль для роста пассажиропотока и социально-экономического развития региона.

Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что строительство временного терминала внутренних линий является одним из этапов реконструкции предприятия, которую необходимо провести по указу президента Российской Федерации «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области».

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Этот объект необходим на то время, пока будет решаться вопрос с переносом действующего аэропорта. Его пассажиропоток в этом году ожидается на уровне 4 млн человек. Временный павильон необходим для повышения комфорта пассажиров, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Для повышения комфорта пассажиров на парковке аэропорта Иркутска будет изменены подъездные пути и схемы парковки на привокзальной площади, увеличено количество въездов на территорию парковки и выездов с нее. Проект разработан компанией-застройщиком по заказу аэропорта, технические решения схемы организации движения транспорта согласованы с администрацией города и ГИБДД Иркутска.