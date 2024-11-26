2 млрд рублей инвестировал в развитие угольного дивизиона Эн+ в 2024 году

На эти средства проводится модернизация производства, закупка основного и вспомогательного оборудования для всех угольных активов холдинга.

Больше половины средств вложены в развитие крупнейших разрезов в Тулуне и Черемхове. В течение года приобретена добычная, автомобильная, железнодорожная и буровая техника, а также вспомогательные машины. До конца декабря ожидается поставка трех гидравлических экскаваторов для Жеронского и Черемховского разрезов в Иркутской области, а также Ирбейского разреза в Красноярском крае. Еще шесть автосамосвалов пополнят парк самого северного разреза в Усть-Улимске. На Тулунский филиал в рамках инвестиционной программы поступит тепловоз.

Это рекордные инвестиции в угольные активы Эн+ за последние пять лет. Они обусловлены амбициозными планами горняков: наращиванием объемов добычи и отгрузки угля, повышением безопасности труда, развитием персонала, повышением операционной эффективности, улучшением качества продукции и диверсификацией поставок.

«Угольный дивизион Эн+ - гарант энергобезопасности региона. Он находится в начале технологической цепочки по выработке тепла и электроэнергии для всех жителей Приангарья и поставляет сырье на все теплостанции и основные объекты ЖКХ области. Сибирской зимой слаженная и бесперебойная работа угольщиков и энергетиков – вопрос жизненно важный. Особенно в условиях взрывного роста энергопотребления», – отметил Сергей Иванов, генеральный директор Востсибугля.

В 2024 году холдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, вошел в топ-3 крупнейших энергетических компаний-инвесторов России по версии издания Forbes.