Фонд «Навстречу переменам» и T2 объявили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2024»

T2, российский оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» при поддержке культурно-делового сообщества Noôdome определили лидеров ежегодного конкурса социальных проектов в сфере детства, которые находятся на ранних стадиях развития. Инициативы по улучшению качества жизни российских детей и молодежи получили экспертную и информационную поддержку, а также гранты на сумму 6 500 000 руб.

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact – влияние, воздействие, эффект) направлен на поддержку лидеров социальных проектов, которые предлагают эффективные решения для улучшения жизни детей и подростков. Проект ежегодно проводят фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и T2. Специальным партнером финала конкурса «Навстречу импакт-стартапам» во второй раз выступило культурно-деловое сообщество Noôdome.

В этом году на конкурс поступила 171 заявка из 48 регионов. Участники боролись за возможность попасть в программу развития «Инкубатор», а также грантовую поддержку в трех номинациях, учрежденных при поддержке T2:

«Запускаю продажи». Основной источник дохода проектов, представленных в номинации, – реализация товаров или услуг. Проект работает или планирует работать в одном или нескольких населенных пунктах, где проживает более 100 000 человек. Грант составляет до 750 000 рублей.

«Лучший цифровой проект». В номинацию подаются проекты, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Она была учреждена T2 в 2022 году в честь десятилетия конкурса и стратегического партнерства с фондом «Навстречу переменам». Грант – 1 100 000 рублей.

«Локальный проект». Проект работает в населенном пункте, где проживает менее 100 000 человек. Грант – до 350 000 рублей.

Заявки прошли несколько этапов отбора. Их итогом стало приглашение наиболее перспективных участников в «Преинкубатор» – двухмесячный бизнес-курс, где лидеры социальных стартапов смогли доработать свой проект совместно с экспертами фонда и компаний-партнеров.

За получение грантовой поддержки в этом году поборолись семь проектов-победителей, которым предстояло принять участие в питчинге после финального этапа отбора.

Финальным мероприятием конкурса стала очная презентация перед жюри, взрослым и детским «инвестиционными комитетами», в ходе которого были определены стартапы и распределено грантовое финансирование. Членами взрослого инвестиционного комитета выступили эксперты из российского и импакт-венчура, топ-менеджеры компаний-партнеров фонда. Детский инвестиционный комитет состоял из судей в возрасте от 10 до 15 лет и помог более точно оценить потенциал социального воздействия проектов с точки зрения их благополучателей.

В номинации Т2 «Лучший цифровой проект» победила Наталья Галечьян из Санкт-Петербурга с проектом «1221» – чатом психологической помощи для подростков.

В номинации «Запускаю продажи» лучшими стали:

Елизавета Волощук (Москва), Scoliolisa – бренд купальников для девочек со сколиозом;

Мария Горевая (Москва), Inventa – медико-педагогический интегративный центр;

Надежда Дементьева (Москва), MiLunaKids – aдаптивная одежда для детей с особенностями развития;

Сергей Изотов (Севастополь), «Моторчик» – центр доречевого развития детей;

Юлия Яковлева (Москва), «Серфтерапия» – проект для реабилитации детей средствами адаптивных водных видов спорта.

В номинации «Локальный проект» лучшим стал проект Ксении Миханьковой «Ранчо» (Верея, Московская область) – центр анимал-терапии для детей и подростков с психологическими проблемами.

Все победители конкурса продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» – единственной долгосрочной программе профессионального развития в России. В ее рамках лидеры импакт-проектов на протяжении 1-3 лет получают персональный план, поддержку менторов, бизнес-экспертов и единомышленников, необходимые для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень.

Кроме того, три проекта-участника номинации «Лучший цифровой проект» в этом году получили возможность присоединиться к «Инкубатору» для продолжительной поддержки в рамках индивидуальной программы профессионального и личностного развития лидера стартапа. Ими стали:

Илья Седов (Пермь), «Диагностика ребенка» – онлайн-сервис диагностики развития особенного ребенка;

Давуд Алифов (Тюмень), LifeCare – сервис контроля приема лекарственных препаратов и мониторинга состояния здоровья;

Даниил Бредихин (Орел), «Умный стикер для слепых и слабовидящих» – рельефная наклейка с NFC-меткой, которая позволяет получать информацию о пространстве или предмете.

«Каждый год финал конкурса держит в напряжении всех, кто приходит защищать свои идеи, оценивать конкурсантов, болеть за близких и знакомиться с новыми импакт-стартапами. За презентациями проектов 2024 года стоят 66 волонтеров Т2, которые помогли отобрать лучшие идеи из общего количества поданных заявок. В состав жюри вошли дети сотрудников: они участвовали в общей дискуссии и делали свой выбор наравне со взрослыми», – Юлиана Соколенко, руководитель направления корпоративной социальной ответственности T2.

«Двенадцать лет фонд проводит конкурсный отбор лучших социальных стартапов в сфере детства. Финальное мероприятие – кульминация и живое олицетворение деятельности фонда. На этом мероприятии присутствуют все действующие лица: дети, импакт-стартапы, попечители, эксперты, трекеры, менторы и партнеры фонда. В этом году два события, которые впервые произошли за эти годы: все победители получили грантовую поддержку, и к финалу были допущены презентации проектов, потенциально готовых к большим инвестициям. Важно отметить, что ценность инкубатора уже видят достаточно опытные проекты», – Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам».