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Житель поселка Марково помог выявить «серого» майнера

Очередного майнера выявили энергетики благодаря неравнодушию местного жителя. Мужчина пожаловался на постоянный гул, напоминающий работу оборудования по добыче криптовалюты. Опасения подтвердились после проверки «Иркутскэнергосбыта»: в квартире было 4 машинки.

Жалоба жителя стала поводом для проверки. Энергетики проанализировали потребление и пришли к выводу: электроэнергия использовалась в квартире круглосуточно, что нехарактерно в том случае, если она нужна только для коммунально-бытовых нужд. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» неоднократно выезжал на место. Наконец, в одну из проверок удалось попасть в квартиру, где были найдены 4 машинки для добычи криптовалюты. Подобная техника работает круглосуточно. И даже несколько устройств могут стать источником опасности для добропорядочных жителей как частных, так и многоквартирных домов. Ведь бытовые сети не рассчитаны на постоянную нагрузку. Энергоемкое оборудование перегружает электрические сети, что приводит к отключениям света и пожарам.  

Напомним, энергетики ведут карту «серого» майнинга. Сейчас на ней 7628 красных отметок. Самое больше скопление опасных мест – на юге Приангарья. Только в Иркутске 1568 точек, еще 1281 находятся в Марковском муниципальном образовании, более 1000 – в Ангарске и 503 – в Шелеховском районе. Это в свою очередь подтверждает актуальность проблемы с майнингом криптовалюты в жилой застройке. Добытчики криптовалюты размещают оборудование для майнинга в неприспособленных для этого местах: жилых домах, подвалах, чердаках, гаражах, что несет угрозу безопасности простых граждан. 

Если вы располагаете сведениями о фактах майнинга вне специализированных площадок – сообщите об этом по телефону 8-800-100-9-777, 8 3952 790-777 при звонке из другого региона. Адрес электронной почты: mining@es.irkutskenergo.ru. Аккаунты компании в социальных сетях: «Свет38» ТелеграмОдноклассники, ВКонтакте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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