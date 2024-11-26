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Руководители предприятий АПК Иркутской области могут принять участие в отраслевом рейтинге ТОП-менеджеров «Соль земли»

Вот уже второй год подряд Россельхозбанк совместно с Ассоциацией менеджеров проводит отраслевой рейтинг «Соль земли», который в конце года будет опубликован в газете «Коммерсантъ». Он направлен на выявление лучших управленцев агропромышленного комплекса регионов России. Главная цель – сделать заметными в публичном поле достижения агросектора, показать людей, усилиями которых за последние 20 лет агросектор стал одной из стратегических отраслей страны.

С 25 ноября на сайте открыт прием заявок для участия в рейтинге топ-менеджеров АПК «Соль земли». В прошлом году лидерами рейтинга стали руководители из 57 регионов страны. Помимо Московской и Ленинградской областей, лидерами по количеству победителей стали Воронежская область, Новосибирская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Ставропольский край.

В Иркутской области победителями прошлого года стали финансовый директор ООО «Куйтунская Нива» Галина Шергина и молодой предприниматель из с. Хомутово Никита Россов.

Заявки можно подать по направлениям: руководитель предприятия, финансовый директор, главный агроном, коммерческий директор, директор по развитию, IT-директор, директор по персоналу, директор по логистике и директор по маркетингу и коммуникациям. Кроме того, в этом году впервые в специальных номинациях могут принять участие лидеры агрообразования, молодые руководители АПК, инноваторы научных разработок, фермеры и предприниматели.

К участию в премии приглашаются лидеры агропредприятий самого широкого профиля: от фермерских хозяйств до компаний перерабатывающей промышленности, производства продуктов питания, рыбохозяйственного комплекса, а также производства удобрений и средств защиты растений.

Рейтинг опирается на принцип «лучшие выбирают лучших» и основан на уникальной методологии, применяемой в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров». Оценку участников осуществляют сами представители профессионального сообщества, что делает рейтинг важным инструментом для признания профессиональной репутации региональных лидеров агропромышленной сферы.

Прием заявок на участие в рейтинге «Соль земли» продлится до 5 декабря на сайте. Итоговый рейтинг в декабре будет опубликован в газете «Коммерсант». В результате рейтинг соберет более 600 руководителей АПК, 200 из которых будут опубликованы в ведущем деловом издании страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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