Девальвация рубля с начала осени превысила 20%. Ситуация близка к панической

Эксперты БКС Мир инвестиций объясняют, в чем плюсы и минусы девальвации.

Рубль рухнул на дно начала весны 2022 г. Иностранные валюты дорожают высокими темпами. Юань торговался на бирже на уровне 14,45 (+2,2%), внебиржевой доллар поднялся до 103,8 (+1,2%), а евро подорожал до 108,9 (+1,3%).

Девальвация рубля с начала осени превысила 20%. В последние дни отмечается ускорение процесса обесценения российской валюты.

– Волатильность на максимуме, амплитуда колебаний курсов уже за 2%, что говорит о росте панических настроений, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Обычно это предвестник коррекции, правда, на таких обостренных биржевых эмоциях точно определить дно рубля и максимумы инвалют крайне проблематично. По факту имеем жесткий тренд вверх в инвалютах, техническая коррекция перекупленных инвалют без изменения фундаментальных вводных девальвации рубля будет скоротечной.

Пока против рубля играет комплекс факторов: от жесткой геополитики и неопределенности, новых санкций против финансовой инфраструктуры до внутреннего дефицита ликвидности и высоких ставок денежного рынка в валюте.

– В бенефициарах ослабления рубля — экспортеры и бюджет. Компании получают больше выручки в пересчете на рубли, а баланс страны и так сверстан из курса меньше, чем сейчас на валютных рынках. Но импорт дорожает, а инфляция ускоряется. При таких вводных ЦБ, скорее всего, вновь повысит ключевую ставку, – резюмируют эксперты.