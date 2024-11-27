Средиземноморские товары появились на полках «Слаты»

Сеть супермаркетов «Слата» завершает год очередным тематическим фестивалем кухонь из разных стран, в этот раз под названием «Средиземноморье», который продлится до середины января.

Напомним, что практика проведения тематических фестивалей была введена в супермаркетах с начала года, цель которых – предоставление покупателям более расширенного ассортимента от поставщиков из разных стран. На каждом фестивале было представлено от 70 до 100 новинок и, по итогам продаж спустя 2 – 3 месяца, специалисты оставляли на регулярные продажи самые востребованные товары. Тем самым каждый покупатель стал частью народного голосования и выбора.

«В этом году мы решили разнообразить вкусовую и ароматную палитру для наших покупателей. Это удалось сделать с помощью азиатского ассортимента, представленного на полках «Вкусы Азии» и «Азия Бьюти», трендовыми молодежными новинками на полке «Молодежка» и тематическими фестивалями. За 10 месяцев мы отметили, что спрос и востребованность на такие товары в период проведения на 15% выше. В топе спроса у сибиряков оказались квашеная капуста с клюквой, мясные деликатесы, колбасы и холодец; из турецких предложений – печенье, ореховая паста и фисташковая халва; в кавказском фестивале – это ребрышки в брусничном маринаде, сыры и гранатовый сок», – поделилась заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Наталья Рудова.

Под занавес уходящего года «Слата» добавила нотку Dolce Vita и морской бриз Средиземноморья. Итальянская кухня стоит на втором месте по популярности среди россиян. Пицца, макароны, песто, мясные деликатесы, маслины давно полюбились и сибирякам. Завершающим фестивалем стал «Средиземноморье», который продлиться в сети до середины января. Ассортимент позволяет приготовить очень быстрые и вкусные блюда, которые будут уместны и за праздничным столом.

В фестивале участвуют товары: из Италии – макаронные изделия, томатные соусы, песто, артишоки, оливковое масло, шоколад; из Испании – масла, туррон; из Греции – оливки, маслины, макаронные изделия, масла; из Турции – оливки, каперсы, брускетта; из Франция – трюфели. От российских производителей можно найти ассортимент с изюминкой – деликатесы, карпаччо, хамон, мидии, тунец.

«К фестивалю мы привезли более 100 новинок! Покупателю будет предложен ассортимент, которого ранее не было в сети. Например, традиционная испанская сладость – туррон, или марципановые конфеты. В бакалее - широкий ассортимент оливок и маслин в вакууме, в лотке, со специями, сушеные и т.п.», – добавила Наталья Рудова.

Для удобства покупателей сеть сняла и кулинарные ролики, где шеф-повар показывает, как легко и буквально за 5–10 минут приготовить дома вкусное, сытное и при этом по-итальянски оригинальное средиземноморское блюдо из продуктов, представленных в «Слате». К примеру, это La pasta Freda или Gnocchi di patate. Посмотреть их можно в Telegram-канале или Вконтакте «Слаты».

В 2025 году сеть планирует продолжить практику проведения тематических фестивалей. Уже с февраля покупателям будет представлен фестиваль «Сибирь». Кроме ассортимента от сибирских производителей на полках будут представлены продукты с Дальнего Востока, Карелии, Кавказа и др.

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