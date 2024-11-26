Новости

Есть ли жизнь при ставке 21%?
К «потребительской зиме» готовы. Как «ГОРСТРОЙ» работает в условиях «охлаждения» на рынке жилья
Екатерина Прядко: «Адаптация неизбежна»
Предвидеть риски и считать нагрузку. Надежда Грошева – о том, что поможет людям и бизнесу в кризис
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнёром региональной деловой премии «Человек года», которую провело издание «Деловой квартал». Церемония вручения премии прошла 25 ноября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца и собрала более 700 гостей.

Награды победителям вручали представители министерств регионального правительства и известные бизнесмены Новосибирска. В этом году были представлены 14 основных номинаций: «Стартапер года», «Инноватор года», «Промышленник года», «Человек года в сфере культуры», «Человек года в сфере медицины», «Строитель года», «Экспортер года», «Человек года в сфере транспорта и логистики», «Человек года в сфере просвещения», «Ресторатор года», «Человек года в сфере франчайзинга», «Человек года в сфере дизайна одежды», «Социально ответственный бизнес. Чистый Новосибирск», «Бизнес-семья года».

 Участники конкурса подавали заявки в экспертный совет, который отобрал по три претендента на победу в каждой номинации. В экспертный совет вошли представители власти, профессиональных и отраслевых союзов, новосибирские бизнесмены, независимые аналитики рынков, обладатели звания «Человек года» прошедших лет, а также редакция «Делового квартала» в Новосибирске. Лауреатами премии стали предприниматели Новосибирска и области, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли в текущем году, внедряли новые технологии, развивают и поддерживают социально-ориентированные проекты региона. Банк Уралсиб стал партнером премии в номинации «Человек года в сфере просвещения».

«Банк Уралсиб в Новосибирске в этом году стал партнером региональной деловой премии «Человек года» в номинации «Человек года в сфере просвещения». Я с большим удовольствием поздравила победителя этой номинации за его вклад в просвещение молодого поколения. Тема просвещения нам близка, банк сотрудничает с большим количеством образовательных учреждений и сам регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности для дошкольников, школьников и студентов», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области
В Иркутском районе ищут майнеров, разместивших оборудование на местных «фермах»
Новые нормы энергопотребления: Иркутская область должна собрать детальные данные по домохозяйствам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес