Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнёром региональной деловой премии «Человек года», которую провело издание «Деловой квартал». Церемония вручения премии прошла 25 ноября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца и собрала более 700 гостей.

Награды победителям вручали представители министерств регионального правительства и известные бизнесмены Новосибирска. В этом году были представлены 14 основных номинаций: «Стартапер года», «Инноватор года», «Промышленник года», «Человек года в сфере культуры», «Человек года в сфере медицины», «Строитель года», «Экспортер года», «Человек года в сфере транспорта и логистики», «Человек года в сфере просвещения», «Ресторатор года», «Человек года в сфере франчайзинга», «Человек года в сфере дизайна одежды», «Социально ответственный бизнес. Чистый Новосибирск», «Бизнес-семья года».

Участники конкурса подавали заявки в экспертный совет, который отобрал по три претендента на победу в каждой номинации. В экспертный совет вошли представители власти, профессиональных и отраслевых союзов, новосибирские бизнесмены, независимые аналитики рынков, обладатели звания «Человек года» прошедших лет, а также редакция «Делового квартала» в Новосибирске. Лауреатами премии стали предприниматели Новосибирска и области, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли в текущем году, внедряли новые технологии, развивают и поддерживают социально-ориентированные проекты региона. Банк Уралсиб стал партнером премии в номинации «Человек года в сфере просвещения».

«Банк Уралсиб в Новосибирске в этом году стал партнером региональной деловой премии «Человек года» в номинации «Человек года в сфере просвещения». Я с большим удовольствием поздравила победителя этой номинации за его вклад в просвещение молодого поколения. Тема просвещения нам близка, банк сотрудничает с большим количеством образовательных учреждений и сам регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности для дошкольников, школьников и студентов», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.