Врачи Ивано-Матренинской больницы осмотрели около 1 000 детей в Усть-Куте при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы провели бесплатные медицинские осмотры для 1000 детей в Усть-Куте. Мероприятие стало частью благотворительной программы «Здоровье детям», реализуемой Благотворительным фондом Марины Седых при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

В течение четырех дней узкие специалисты – офтальмолог, невролог, педиатр, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, хирург и отоларинголог – проводили осмотры на базе детской поликлиники районной больницы.

– Мы сформировали медицинские бригады заранее, учитывая потребности Усть-Кутской районной больницы. Также в этом году решили не ограничивать доступ к осмотрам. Мы принимали не только пациентов с предварительной записью, но и всех желающих в порядке живой очереди, даже тех, кто по каким-то причинам не смог записаться заранее. Осмотры шли с утра и до вечера, – отметила заместитель главврача по лечебной работе ИМДКБ Татьяна Белькова.

По результатам обследования некоторым детям рекомендована госпитализация в Иркутск. Благотворительный фонд Марины Седых возьмет на себя все расходы на проезд до места лечения и обратно для пациентов и сопровождающих лиц. Приоритет предоставлялся малоимущим, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

– В нашем городе, конечно, не хватает узкопрофильных специалистов, поэтому поддержка врачей Ивано-Матренинской больницы, фонда Марины Седых и ИНК сильно важна. Мы сотрудничаем с фондом и компанией уже давно, и за это время получили существенную помощь: обновили мебель, закупили пеленальные столики, провели ремонт и, что особенно важно, открыли соляную комнату. Она пользуется огромным спросом – только за этот год её посетили около двух тысяч детей, – рассказала заведующая детской поликлиникой ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» Ирина Батурина.

Благотворительный фонд Марины Седых и ИНК активно оказывают поддержку на территориях присутствия компании. Программа «Здоровье-детям» реализуется с 2020 года. В прошлом году врачи больницы осмотрели 800 детей из Усть-Кута и района, еще 300 – в Нижнеилимском районе. В этом году приемы также прошли для жителей Нижнеилимского района, было осмотрено 147 детей. Всего за четыре года медицинский осмотр провели для более 2,2 тысячи детей.