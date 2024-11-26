Депутат Госдумы предложил узаконить банковские карты для операций с криптовалютами

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запустить в России платежные карты для операций с криптовалютами. Об этом он заявил на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку», сообщает РБК.

По словам Аксакова, предложение о выпуске таких карт поступило от азиатских партнеров. Эти карты позволяют проводить как обычные банковские операции, так и криптовалютные, поскольку они имеют привязку к распределенному реестру.

«Я встречался с одним из банков из дальнего, азиатского зарубежья. Они предложили интересный вариант, который, я считаю, нужно узаконить у нас. Эта платежная карта позволяет пользоваться обычными банковскими счетами для переводов и накоплений, а также может быть использована для работы с криптовалютой», — сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков является соавтором закона о регулировании оборота криптовалют и майнинга в России, вступившего в силу в этом году. Принятие этих законов было направлено на облегчение расчетов по внешнеэкономической деятельности, затрудненных из-за санкций. Криптовалюты планируется использовать в качестве платежного средства по экспортно-импортным контрактам.

Напомним, что криптовалюты активно растут в последнее время, Так, с начала ноября курс биткойна вырос в 1,5 раза и поднялся выше $98 тыс. Ралли началось, когда стало понятно, что в президентской гонке в США побеждает Дональд Трамп.